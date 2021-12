Oroscopo settimanale di Marco Pesatori dal 13 al 19 dicembre 2021: pagelle, Pesci voto 7 (Di sabato 11 dicembre 2021) Benvenuti nella rubrica dell'Oroscopo settimanale di Marco Pesatori. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo ha reso noto, oltre alle previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 dicembre 2021, anche le pagelle per ogni segno dello zodiaco. Oroscopo e pagelle dal 13 al 19 dicembre 2021: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Non vi tiene più nessuno. Il trigono di Marte è propulsione muscolare, grintosa, avete lo spirito di un giaguaro. Sul tapis roulant nessuno tiene il vostro passo. Nessun grido taciuto vi rimane dentro, quando dovete dire, parlate chiaro e in faccia. Ma avete anche bisogno di lasciarvi andare alla dolcezza, al sentimento puro, senza poi sentirvi ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 11 dicembre 2021) Benvenuti nella rubrica dell'di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo ha reso noto, oltre alle previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19, anche leper ogni segno dello zodiaco.dal 13 al 19: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Non vi tiene più nessuno. Il trigono di Marte è propulsione muscolare, grintosa, avete lo spirito di un giaguaro. Sul tapis roulant nessuno tiene il vostro passo. Nessun grido taciuto vi rimane dentro, quando dovete dire, parlate chiaro e in faccia. Ma avete anche bisogno di lasciarvi andare alla dolcezza, al sentimento puro, senza poi sentirvi ...

Advertising

zazoomblog : Oroscopo settimanale Paolo Fox le previsioni segno per segno dal 13 al 19 dicembre 2021 - #Oroscopo #settimanale… - CorriereCitta : #Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 13 al 19 dicembre 2021 - AstrOroscopo : L'oroscopo settimanale sino al 19 dicembre: Capricorno al top, Scorpione giù (2^ parte) - cireshika1 : RT @infoitcultura: Oroscopo settimanale dal 13 al 19 dicembre 2021, le previsioni segno per segno di Paolo Fox! - infoitcultura : Oroscopo settimanale dal 13 al 19 dicembre 2021, le previsioni segno per segno di Paolo Fox! -