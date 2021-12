Ormai è chiaro | l' attacco a Capitol Hill è stato il tentato golpe dei ' trumpiani'

Advertising

AdmiralReloade1 : Se non ho contatti con vaccinati, io sono felicissimo, evito di infettarmi e se non vengono a casa mia, sono arcife… - chittaponpon : la parte razionale di me sa benissimo che è troppo presto e che sono uscita da un certo tipo di situazione da pochi… - globalistIT : - GmTafalia66 : @luglio1972 @SalomoniValerio @MarcoRizzoPC Questo ormai è chiaro da tempo, ma si fa finta di niente. - domenicofabiano : @CarloCalenda @pdnetwork @EnricoLetta Ormai è chiaro che quest’asse non s’ha da fare… Passiamo oltre. -

Ultime Notizie dalla rete : Ormai chiaro

Globalist.it

Globalist lo aveva scritto in tempi non sospetti: colpo di Stato tentato dai trumpisti. Ora nuove rivelazioni confortano quel giudizio. L'assalto al Congresso non fu una rivolta organizzata in fretta ...Non è ancorase sarà chiesta una perizia psichiatrica. Nessuna premeditazione, dunque, ... Il tecnico dell'ateneo di Paviain pensione per una parte dell'anno viveva nel Viterbese, anche ...Dall'inchiesta emerge che non fu una rivolta organizzata in fretta e furia sui social, ma un piano dettagliato nei minimi particolari che avrebbe portato gli Stati Uniti a un golpe con il ritorno al p ...Protezione più duratura negli under 65 e tra le donne. Per ormoni e geni. Il motivo, ormai chiaro, è la diminuzione degli anticorpi, e un nuovo studio, condotto dal Texas Biomedical Research Institute ...