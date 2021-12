Omofobia | Zan a Salvini | ‘speculatore senza vergogna’

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “No,. Il ddl Zan non avrebbe cancellato ciò che siamo, avrebbe tutelato persone che subiscono violenza. Però i tuoi applausi in Senato hanno confermato ciò che sei: uno speculatorevergogna. La battaglia continua, insieme al Paese che ha riempito le piazze italiane”. Così Alessandro Zan del Pd ribatte via twitter a Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Punto di partenza il ddlcon la presentazione del libro di Alfredo Mantovano 'Leggeperché non va' sul quale Isabella Rauti, senatrice di FdI e responsabile del Dipartimento Pari ...Lo scrive su Twitter Alessandro, replicando al leader della Lega Matteo Salvini. L'irritazione di Elio Vito 'Salvini si vanta di avere fermato il Ddled invece dovrebbe vergognarsene, c'è chi ...Roma, 11 dic. "No, Salvini. Il ddl Zan non avrebbe cancellato ciò che siamo, avrebbe tutelato persone che subiscono violenza. Però i tuoi applausi in Senato han ...Il parlamentare del Pd primo firmatario e il deputato di Forza Italia in dissenso con il centro-destra reagiscono alle parole del reazionario della Lega ...