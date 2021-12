Omicron spaventa la Gran Bretagna: oltre 58mila casi Covid. 'Si rischia un milione di contagi da variante' (Di sabato 11 dicembre 2021) Atri 58.194 casi di e 120 decessi sono stati registrati in nelle ultime 24 ore. È l'incremento più alto di contagi dal 9 gennaio scorso. Inoltre sono stati confermati 448 casi della variante Omicron. ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Atri 58.194di e 120 decessi sono stati registrati in nelle ultime 24 ore. È l'incremento più alto didal 9 gennaio scorso. Insono stati confermati 448della. ...

Advertising

infoitestero : Omicron spaventa la Gran Bretagna: oltre 58mila casi Covid. «Si rischia un milione di contagi da variante» - ilmessaggeroit : Omicron spaventa il Regno Unito: «Si rischia un milione di contagi entro un mese» - Profilo3Marco : RT @eToroItalia: Omicron non spaventa: i mercati americani chiudono in positivo con prese di profitto anche in Europa?? Mentre a Washington… - ForbesItalia : La variante Omicron spaventa il Governo che pensa al super green pass anche al lavoro - KrapulaPhD : @_DAGOSPIA_ Ma spaventa chi? Quelli che quando omicron sarà confermato come innocuo e immunizzante non avranno poi… -