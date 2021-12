Omicron Lazio, D'Amato: 'Probabile nuovo caso, contatto con militare nigeriano' (Di sabato 11 dicembre 2021) Potrebbe esserci un nuovo caso di variante nel Lazio . Il contagio sarebbe collegato al militare della Nigeria in missione e di rientro nel proprio Paese rilevato tre giorni fa dall'ospedale ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Potrebbe esserci undi variante nel. Il contagio sarebbe collegato aldella Nigeria in missione e di rientro nel proprio Paese rilevato tre giorni fa dall'ospedale ...

Advertising

fisco24_info : Variante Omicron Italia, primo caso in Liguria: La paziente non è ricoverata e ha pochi sintomi. Probabile caso nel… - StreetNews24 : La paziente non è ricoverata e ha pochi sintomi. Probabile caso nel Lazio - infoitinterno : «Variante Omicron circola in Italia»: nuovi casi 6 Regioni, tre sono nel Lazio - salutegreen24 : La Lombardia 'resta in zona bianca', il Veneto verso la zona gialla 'per Natale', Lazio 'attenzionato'. L'Italia al… - 1giornodapecora : #ugdp #Damato #Lazio #covid preoccupati per #Omicron o variante #Delta Omicron è destinata a sostituire Delta, dobb… -