Omicron | efficacia vaccino crolla | ma risale al 75% con tre dosi Le previsioni che spaventano Londra | “Almeno 25mila morti entro aprile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Un crollo dell’per AstraZeneca ed un calo significativo per Pfizer. Duedicontro il Covid non sono sufficienti a scongiurare il contagio da variante: il dato emerge dal nuovo rapporto della Health Security Agency, l’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria. La buona notizia, però, è che la cosiddetta dose booster alza significativamente la protezione fino a circa il 75%. Lo studio si è basato sull’analisi di 581 casi da variantee migliaia di Delta: viene stimata una trasmissibilità molto elevata e una crescita esponenziale dei casi. La conclusione è cheNatale nel Regno Unito si potrà arrivare a oltre un milione di infezioni. Ma non è l’unico data a spaventare il governo di: uno studio della London School of ...