Omicidio Tarquinia | “Dario ucciso per aver aiutato la ricercatrice perseguitata dal suo assassino”

(Di sabato 11 dicembre 2021) .Angeletti sarebbe statodal tecnico di laboratorio Claudio Cesaris perché avrebbe tentato di aiutare lache il suo presuntoperseguitava da tempo, seguendola dall’università di Pavia a quella della Tuscia. “Movente passionale”, “una donna contesa”. Mentre gli inquirenti sono ancora a lavoro per stabilire i contorni dell’diAngeletti, il fermo di un tecnico di laboratorio dell’Università della Tuscia dove lavorava come docente di Ecologia, ha fatto ricondurre l’a un generico movente passionale. Ma le cose sarebbero più complesse di così. Claudio Cesaris, sessantotto anni, avrebbeil biologo freddandolo nella sua auto, perché questo stava dando una mano a una collega ...

Advertising

repubblica : Omicidio di Tarquinia, sparita l'arma del delitto. 'Cesaris ha cancellato ogni traccia'. I quattro dettagli che non… - Aisha64417632 : RT @beretta_g: Omicidio di #Tarquinia: 'Fermato un conoscente della vittima: ha un regolare porto d’#armi'. Negli #omicidi relazionali e p… - rep_roma : Omicidio di Tarquinia, sparita l'arma del delitto. 'Cesaris ha cancellato ogni traccia'. I quattro dettagli che non… - PiramideRossa : RT @beretta_g: Omicidio di #Tarquinia: 'Fermato un conoscente della vittima: ha un regolare porto d’#armi'. Negli #omicidi relazionali e p… - simonamuntoni : RT @beretta_g: Omicidio di #Tarquinia: 'Fermato un conoscente della vittima: ha un regolare porto d’#armi'. Negli #omicidi relazionali e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Tarquinia

Sarebbe stato Claudio Cesaris a uccidere Dario Angeletti amosso dalla sua ossessione per una ...... il 68enne indiziato divolontario del professor Dario Angeletti trovato morto nella sua auto alle Saline a. Come riporta civonline potrebbe trattarsi di un delitto passionale, ...E’ la storia di una ossessione, quella che ha avuto una amara conclusione con un omicidio. Claudio Cesaris nega tutto, è ancora in ospedale e nega di aver avuto qualcosa a che fare con l’omicidio di D ...Classe 1953, il giovane Cesaris ha frequentato il liceo scientifico Gandini di Lodi, rimanendo in contatto con diversi compagni di classe, che in questi giorni hanno quindi accolto con profondo stupor ...