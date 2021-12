Oggi in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti, il tasso di positività sale al 3,7% (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - Ulteriore lieve incremento della curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i nuovi casi di Covid sono stati 21.042, a fronte dei 20.497 di ieri; in deciso calo il numero dei tamponi effettuati, 565.077 (ieri erano stati 716.287) per cui il tasso di positività risale al 3,7% (ieri era 2,9%). Sempre nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 96 (ieri 118), per un totale che da inizio pandemia sale a 134.765. I ricoverati con sintomi crescono di 56 unità, portando il totale a 6.539, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 818, due in più di ieri (con 76 ingressi del giorno, lo stesso numero di ieri). La regione con il maggior numero dei casi Oggi è il Veneto ... Leggi su agi (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - Ulteriore lieve incremento della curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, idi Covid sono stati 21.042, a fronte dei 20.497 di ieri; in deciso calo il numero dei tamponi effettuati, 565.077 (ieri erano stati 716.287) per cui ildirial 3,7% (ieri era 2,9%). Sempre nelle ultime 24 ore, isono stati 96 (ieri 118), per un totale che da inizio pandemiaa 134.765. I ricoverati con sintomi crescono di 56 unità, portando il totale a 6.539, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 818, due in più di ieri (con 76 ingressi del giorno, lo stesso numero di ieri). La regione con il maggior numero deiè il Veneto ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 dicembre: 21.042 nuovi casi e 96 morti - andreap46674638 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati: in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti. Tasso di positività al 3,72% - Leonard48598239 : @titina_q In Italia oggi 11-12-21: 21.042 nuovi casi e 96 decessi. - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 dicembre: 21.042 nuovi casi e 96 morti - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti. Tasso di positività al 3,72%… -