Oggi 11 dicembre preghiamo San Damaso I, il Papa che si oppone allo scisma (Di sabato 11 dicembre 2021) E' stato inoltre il Pontefice che ha incaricato la traduzione in latino delle Sacre Scritture, ma anche colui che ha dato degna sepoltura ed onore a tanti martiri durante le persecuzioni cristiane. Si dedicherà, nel corso del suo Pontificato, a rafforzare ancora di più l'autorità Papale, in particolare durante i periodi di crisi e scismi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

