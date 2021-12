Nuova Caledonia | aperti seggi per voto su indipendenza da Francia

Advertising

filippo2021 : @Morenozagor @aiolocutio Strano che il ristorante non si chiamasse 'Nuova Caledonia'. - telodogratis : Nuova Caledonia: terzo referendum su indipendenza da Francia - Italia_Notizie : Nuova Caledonia: terzo referendum su indipendenza da Francia - fisco24_info : Nuova Caledonia: terzo referendum su indipendenza da Francia: Domani il voto nell'arcipelago del Pacifico, in un cl… - affittozorro : @BruNOgrindxxx @robsalnitro Nuova Caledonia. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Caledonia

Si sono aperti alle ore 7 locali (le 21 in Italia) i seggi per il referendum con cui, per la terza volta dal 2018, gli abitanti della, territorio francese nel Pacifico, sono chiamati a decidere se dichiarare o meno l'indipendenza dalla Francia. Alla, che si trova a circa 2.000 km a est dell'Australia, ...L'arcipelago del Pacifico della, territorio d'oltremare francese, domani va alle urne per votare per la terza volta un referendum sull'indipendenza da Parigi, in un clima teso, esacerbato dal Covid - 19 e dalle molte ...(ANSA) - NOUMEA, 11 DIC - Si sono aperti alle ore 7 locali (le 21 in Italia) i seggi per il referendum con cui, per la terza volta dal 2018, gli abitanti della Nuova Caledonia, territorio francese nel ...L'arcipelago del Pacifico della Nuova Caledonia, territorio d'oltremare francese, domani va alle urne per votare per la terza volta un referendum sull'indipendenza da Parigi, in un clima teso, esacerb ...