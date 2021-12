Novavax, il nuovo vaccino a gennaio: ecco perché può convincere gli scettici (Di sabato 11 dicembre 2021) Da gennaio contro il Covid dovrebbe arrivare un vaccino nuovo che usa una tecnologia vecchia, sperimentata da decenni contro malattie come la pertosse e la meningite. Si tratta del farmaco prodotto ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Dacontro il Covid dovrebbe arrivare unche usa una tecnologia vecchia, sperimentata da decenni contro malattie come la pertosse e la meningite. Si tratta del farmaco prodotto ...

Advertising

giusy_viola : @Rofederico3 Il Novavax é un nuovo vaccino in arrivo dagli USA. La sua azione e’ a vettore proteico… doveva essere… - giusy_viola : Insomma, si può sapere quando sarà disponibile anche da noi questo nuovo vaccino? Credo che una buona parte dei no vax lo farebbe! #Novavax - KC33536827 : $NVAX Novavax Covid, ecco come funziona il nuovo vaccino a base proteica, il vaccino Novavax Covid, this is how… - Paula_graffiti : @Barracciu Novavax è un nuovo vaccino, non un Novax. ?? - spontonc : @matteoricci Forse erano i #novax . Il #novavax è un nuovo siero e non credo sia venuto lui a disturbarti. -