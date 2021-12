Non solo lo sciopero generale del 16 dicembre, la settimana nera delle proteste: ecco chi si ferma e quando (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo lo strappo tra governo Draghi e sindacati sulla legge di Bilancio, Cgil e Uil hanno confermato lo sciopero generale di giovedì 16 dicembre. Una mobilitazione da cui saranno esclusi i lavoratori della Sanità, dato lo stato di emergenza Covid, e a cui non parteciperà la Cisl perché, come spiegato dal segretario Luigi Sbarra al Foglio, quello indetto da Cgil e Uil è uno sciopero «sbagliato e dannoso in una fase delicata», e che rischia di «radicalizzare il conflitto, danneggiare lavoratori, incendiare le relazioni sociali, industriali, trasformando i luoghi di lavoro in campi di battaglia». Ciò non vuol dire che però la Cisl non si mobiliterà. Sbarra ha infatti precisato che «per le prossime settimane sono previste mobilitazioni sindacali» volte a «spiegare i risultati che abbiamo ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo lo strappo tra governo Draghi e sindacati sulla legge di Bilancio, Cgil e Uil hanno conto lodi giovedì 16. Una mobilitazione da cui saranno esclusi i lavoratori della Sanità, dato lo stato di emergenza Covid, e a cui non parteciperà la Cisl perché, come spiegato dal segretario Luigi Sbarra al Foglio, quello indetto da Cgil e Uil è uno«sbagliato e dannoso in una fase delicata», e che rischia di «radicalizzare il conflitto, danneggiare lavoratori, incendiare le relazioni sociali, industriali, trasformando i luoghi di lavoro in campi di battaglia». Ciò non vuol dire che però la Cisl non si mobiliterà. Sbarra ha infatti precisato che «per le prossime settimane sono previste mobilitazioni sindacali» volte a «spiegare i risultati che abbiamo ...

