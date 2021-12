No vax morto a Trento dopo il rifiuto a essere intubato. Il primario: «Non possiamo costringere chi è contrario» (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivato all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni a causa del Covid, ma rimanendo coerente fino agli ultimi istanti alle proprie convinzioni No vax, ha rifiutato... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivato all'ospedale Santa Chiara diin gravi condizioni a causa del Covid, ma rimanendo coerente fino agli ultimi istanti alle proprie convinzioni No vax, ha rifiutato...

