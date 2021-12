No vax in fin di vita, si era vantato di fare l’untore al supermercato. Non risponde alle cure (Di sabato 11 dicembre 2021) Il no vax Mauro da Mantova era diventato un personaggio, perché in collegamento con la trasmissione radiofonica La Zanzara di Giuseppe Cruciani si vantava di essere ostile al siero contro il covid. Anzi, si era vantato di essersi recato, da malato Covid, in un supermercato e avere fatto da “untore”. Ora per Maurizio Buratti, questo il suo nome, sono ore cruciali perché è in terapia intensiva proprio a causa del Covid e le sue condizioni sono gravi. Non risponde alle cure. Riporta il caso il Tgcom24. Il no vax Mauro da Mantova in fin di vita: si vantave di fare l’untore al supermercato Buratti si era recato in un supermercato con la febbre a 38° – ha raccontato- e la mascherina abbassata: una follia di cui non andare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Il no vax Mauro da Mantova era diventato un personaggio, perché in collegamento con la trasmissione radiofonica La Zanzara di Giuseppe Cruciani si vantava di essere ostile al siero contro il covid. Anzi, si eradi essersi recato, da malato Covid, in une avere fatto da “untore”. Ora per Maurizio Buratti, questo il suo nome, sono ore cruciali perché è in terapia intensiva proprio a causa del Covid e le sue condizioni sono gravi. Non. Riporta il caso il Tgcom24. Il no vax Mauro da Mantova in fin di: si vantave dialBuratti si era recato in uncon la febbre a 38° – ha raccontato- e la mascherina abbassata: una follia di cui non andare ...

