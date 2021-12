No vax, deliri in ospedale: 'Fate male a mia madre'. Il racconto dei medici (Di sabato 11 dicembre 2021) 'Siete voi che state facendo del male a nostra mamma, il non c'entra' urlavano i figli di una settantenne non vaccinata, intubata nella clinica di rianimazione dell'ospedale Torrette. Non volevano ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) 'Siete voi che state facendo dela nostra mamma, il non c'entra' urlavano i figli di una settantenne non vaccinata, intubata nella clinica di rianimazione dell'Torrette. Non volevano ...

