No vax all’ospedale di Bergamo. Parlamentari bergamaschi Lega: “Minacce e intimidazioni non sono tollerate” (Di sabato 11 dicembre 2021) I Parlamentari bergamaschi della Lega Roberto Calderoli, Simona Pergreffi, Daniele Belotti, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi, Alberto Ribolla, Tony Iwobi e Daisy Pirovano esprimono la loro solidarietà a tutto il personale sanitario dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo vittima delle Minacce dei no vax: “Bergamo è stata la provincia più colpita dalla prima ondata della pandemia, il lavoro straordinario dei medici e degli infermieri stremati da turni infiniti ha consentito di salvare tante persone e di stare vicino con grande umanità a chi invece, lontano dai propri familiari, non ce l’ha fatta. Minacciarli e insultarli con adesivi solo perché si sono sacrificati per la comunità è un gesto vile e vergognoso. La Lega in questa triste vicenda si ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021) IdellaRoberto Calderoli, Simona Pergreffi, Daniele Belotti, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi, Alberto Ribolla, Tony Iwobi e Daisy Pirovano esprimono la loro solidarietà a tutto il personale sanitario dell’ospedale Papa Giovanni XXIII divittima delledei no vax: “è stata la provincia più colpita dalla prima ondata della pandemia, il lavoro straordinario dei medici e degli infermieri stremati da turni infiniti ha consentito di salvare tante persone e di stare vicino con grande umanità a chi invece, lontano dai propri familiari, non ce l’ha fatta. Minacciarli e insultarli con adesivi solo perché sisacrificati per la comunità è un gesto vile e vergognoso. Lain questa triste vicenda si ...

Advertising

TgrRaiTrentino : Il cinquantenne no vax morto di Covid al S.Chiara ha rifiutato le cure Il paziente era stato ricoverato in terapia… - ultimenews24 : 'I sanitari hanno fatto di tutto per salvare la vita al 50enne' non vaccinato che, ricoverato all'ospedale Santa Ch… - infoitinterno : «No vax» 50 enne rifiuta le cure e muore all'ospedale di santa Chiara: negava l'esistenza del covid 19 - FrancoScarsell2 : Ricoverato per Covid,un uomo di 50 anni è morto in ospedale a Trento per aver rifiutato le cure.Convinto no vax,ha… - MBodano : RT @fantapasto: @mariaframpa @queequeg1901 @Yi_Benevolence senza polemica, ma a proposito di quello che dicevi ieri. -