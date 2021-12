Nicola Savino: «Così mi sono liberato dall'ansia degli ascolti» (Di sabato 11 dicembre 2021) Ne Il Giovane Old, il suo nuovo programma disponibile su RaiPlay, Nicola Savino combina due delle sue più grandi passioni (la musica e la comicità) insieme. dall'ansia degli ascolti alla chiusura di Quelli che il calcio, ecco cosa ci ha raccontato Leggi su vanityfair (Di sabato 11 dicembre 2021) Ne Il Giovane Old, il suo nuovo programma disponibile su RaiPlay,combina due delle sue più grandi passioni (la musica e la comicità) insieme.alla chiusura di Quelli che il calcio, ecco cosa ci ha raccontato

Advertising

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Live from Cologno Monzese... #LeIene con Nicola Savino, la Gialappa's Band e... Federica Pellegrini! ?? - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Oggi, in prima serata su #Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity, non perdere #LeIene con i mitici Nicola Savino e F… - Giusepp52628423 : @MrESTINZIONE Da sinistra verso destra Bocelli Nicola Savino Pausini la parodi è Tina di uomini e donne - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Nicola Savino riparte con 'Il Giovane Old' - GioITA2 : RT @giovanni_perre: Grazie @RaiPlay per offrirci #GiovaneOld di e con Nicola Savino. Un programma di musica (sopratutto) e comicità dal car… -