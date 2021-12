Nella politica dei capitani di ventura noi stiamo coi traditori

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 11 dicembre 2021) C’è poco da aggiungere alla formidabile intervista concessa ieri a Huffpost da Paolo Cirino Pomicino. Eravamo sicuri che il nostro vecchio amico avrebbe ribaltato con un colpo di tacco il rovinoso piagnisteo sui voltagabbana, termine volgare di unavolgare, in coda alla legislatura più inverosimile della storia repubblicana. Tre mesi fa, ultimi dati disponibili da Open Polis, in Parlamento eravamo a 267 cambi di gruppo, o di casacca, come piace dire col vocabolario meschino dell’inconsapevolezza, ed è l’ovvio risultato delle premesse di una legislatura in cui il partito più votato – il Movimento cinque stelle – aveva impostato la campagna elettorale anche sull’introduzione del vincolo di mandato, citando ovviamente senza averla compresa, e probabilmente nemmeno letta, Simone Weil. Il grande scandalo denunciato dal grillismo era la transumanza parlamentare, ...