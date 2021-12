Nedved: «Se i nostri giocatori offensivi facessero i numeri giusti potremmo attaccare il primo posto» (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel prepartita di Venezia-Juventus, ai microfoni di Dazn ha parlato il vice presidente del club bianconero, Pavel Nedved. Il primo posto nel girone di Champions può portare una ventata di entusiasmo? “Può essere, ma non è una sicurezza. Noi vogliamo sicuramente dare continuità alle prestazioni e anche ai risultati che sono arrivati, ma ovviamente sappiamo quante difficoltà incontreremo stasera”. C’è poca precisione in attacco, nonostante davanti ci siano giocatori come Morata, Dybala e Kean che ogni anno fanno 10-11 gol a stagione. Una media che può bastare dopo Ronaldo? “Sì, sono d’accordo sotto il profilo realizzativo, siamo secondo me indietro. Ma dobbiamo aggiungere Chiesa, Bernardeschi, tutti i giocatori offensivi, che magari fanno tra i 10 e 15 gol, ma se li fanno vuol dire che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel prepartita di Venezia-Juventus, ai microfoni di Dazn ha parlato il vice presidente del club bianconero, Pavel. Ilnel girone di Champions può portare una ventata di entusiasmo? “Può essere, ma non è una sicurezza. Noi vogliamo sicuramente dare continuità alle prestazioni e anche ai risultati che sono arrivati, ma ovviamente sappiamo quante difficoltà incontreremo stasera”. C’è poca precisione in attacco, nonostante davanti ci sianocome Morata, Dybala e Kean che ogni anno fanno 10-11 gol a stagione. Una media che può bastare dopo Ronaldo? “Sì, sono d’accordo sotto il profilo realizzativo, siamo secondo me indietro. Ma dobbiamo aggiungere Chiesa, Bernardeschi, tutti i, che magari fanno tra i 10 e 15 gol, ma se li fanno vuol dire che ...

