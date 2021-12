Né aperta né liberale Così il Covid ha cambiato la società

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 dicembre 2021) Non ricordiamo che durante la stagione influenzale 2016-2017, che si portò via circa 18 mila over 65 rispetto a quanto atteso (42 per cento in più) nel volgere di circa dieci settimane (dati Epicentro), qualcuno chiese di instaurare lo stato di emergenza. Dal primo giugno al 6 dicembre scorso-19 è costato la vita a 8.159 persone (quasi tutte non vaccinate, anziane o in condizione di salute molto precarie). Mentre Sars-Cov-2 non è il virus dell’influenza, e mentre all’inizio della pandemia alcuni scienziati hanno confuso auspici e analisi, ora paragonarne l’impatto a quello di una brutta influenza, almeno in Italia, non è una cosa fuori dal mondo. Certo, nel 2017 si vaccinarono troppo pochi anziani, ma oggi abbiamo messo in piedi una macchina da guerra di grande efficienza per vaccinare contro il Coronavirus. Di fronte a un numero di morti giornalieri che sono ...