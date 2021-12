NBA: vittoria all’ultimo respiro degli Charlotte Hornets, bene anche Phoenix Suns e Brooklyn Nets (Di sabato 11 dicembre 2021) vittoria all’ultimo respiro per gli Charlotte HorNets, che si sono imposti 124-123 nella sfida casalinga contro i Sacramento Kings, ai quali non è bastato un Fox autore di 31 punti. Nessun problema per gli Indiana Pacers, vittoriosi ai danni dei Dallas Mavericks grazie a quattro punti determinanti sul finale (106-93). Gli Atlanta Hawks cadono in casa contro i Brooklyn Nets per 105-113, con gli ospiti trasportati dal solito Kevin Durant (31 punti), così come i Cleveland Cavaliers, arresi al 106-123 contro i Minnesota Timberwolves. vittoria all’ultimo respiro per i Toronto Raptors alla Scotabank Arena ai danni dei New York Knicks (90-87), mentre i New Orleans Pelicans hanno agevolmente sconfitto i ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021)per gli, che si sono imposti 124-123 nella sfida casalinga contro i Sacramento Kings, ai quali non è bastato un Fox autore di 31 punti. Nessun problema per gli Indiana Pacers, vittoriosi ai danni dei Dallas Mavericks grazie a quattro punti determinanti sul finale (106-93). Gli Atlanta Hawks cadono in casa contro iper 105-113, con gli ospiti trasportati dal solito Kevin Durant (31 punti), così come i Cleveland Cavaliers, arresi al 106-123 contro i Minnesota Timberwolves.per i Toronto Raptors alla Scotabank Arena ai danni dei New York Knicks (90-87), mentre i New Orleans Pelicans hanno agevolmente sconfitto i ...

