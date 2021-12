Natale e cibo, storia del Pandoro: uno dei dolci tipici della tradizione italiana (Di sabato 11 dicembre 2021) Premiamo fra le dita una soffice pasta dorata, il cui dolce profumo di vaniglia ci accarezza la punta del naso, mentre il gusto morbido e semplice della tradizione già ci riporta indietro, ai natali passati, passati in compagnia dei nostri cari, e sogniamo ad occhi aperti la luce di un camino, che si riflette nelle decorazioni di un albero di Natale. Questo è il Pandoro. Primo morso: il primo popolo ad aver assaggiato il Pandoro – o un suo antenato – è stato il popolo della Roma antica. Plinio il Vecchio, scrittore e filosofo del I secolo d.c., cita un famoso cuoco dell’epoca che prepara uno strepitoso “panis“, con farina, burro e olio. Secondo morso: il secondo antenato da cui avrebbe origine il Pandoro che noi mangiamo oggi, si colloca nella Verona del ‘200. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Premiamo fra le dita una soffice pasta dorata, il cui dolce profumo di vaniglia ci accarezza la punta del naso, mentre il gusto morbido e semplicegià ci riporta indietro, ai natali passati, passati in compagnia dei nostri cari, e sogniamo ad occhi aperti la luce di un camino, che si riflette nelle decorazioni di un albero di. Questo è il. Primo morso: il primo popolo ad aver assaggiato il– o un suo antenato – è stato il popoloRoma antica. Plinio il Vecchio, scrittore e filosofo del I secolo d.c., cita un famoso cuoco dell’epoca che prepara uno strepitoso “panis“, con farina, burro e olio. Secondo morso: il secondo antenato da cui avrebbe origine ilche noi mangiamo oggi, si colloca nella Verona del ‘200. ...

