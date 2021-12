Natale 2021: i (super) panettoni da comprare al supermercato (Di sabato 11 dicembre 2021) Tutti bassi e alveolati come vuole la tradizione, ma anche ricchissimi con farciture al cioccolato, crema di nocciole, frutta secca e molto altro ancora Leggi su vanityfair (Di sabato 11 dicembre 2021) Tutti bassi e alveolati come vuole la tradizione, ma anche ricchissimi con farciture al cioccolato, crema di nocciole, frutta secca e molto altro ancora

Advertising

vaticannews_it : #10dicembre #PapaFrancesco invita a vivere un #Natale vero, non commerciale. Questa mattina udienza alle delegazion… - La7tv : #propagandalive Don Ciotti a Propaganda Live: 'Dio non vive nei cieli, ma vive sulla terra. Auguro a tutti un Buon… - welikeduel : Gli auguri di Natale di #donciotti #propagandalive - ACosteopatia : RT @ItalyinSPA: ??????A #Madrid Messa di #Natale presso la Chiesa di San Nicola - Parrocchia degli Italiani. Domenica 12 dicembre 2021, ore 1… - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: Per fortuna c’è l’iniziativa (anche quest’anno) di Unterroneamilano Porterà a casa 87 fuorisede gratuitamente -