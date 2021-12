Nascondeva droga nella stampella: arrestato 62enne di Benevento (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione del Comando Provinciale di Benevento atta ad infrenare il fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, nei giorni scorsi, un’ importante azione è stata condotta dai militari della Compagnia di Benevento, i quali, anche mediante l’impiego di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno hanno eseguito numerose e mirate perquisizioni domiciliari presso alcuni obiettivi sensibili. Nello specifico, personale della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di un sessantaduenne di Benevento ha rinvenuto: tre involucri di cellophane contenenti complessivamente circa 9 grammi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione del Comando Provinciale diatta ad infrenare il fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, nei giorni scorsi, un’ importante azione è stata condotta dai militari della Compagnia di, i quali, anche mediante l’impiego di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno hanno eseguito numerose e mirate perquisizioni domiciliari presso alcuni obiettivi sensibili. Nello specifico, personale della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dinel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di un sessantaduenne diha rinvenuto: tre involucri di cellophane contenenti complessivamente circa 9 grammi ...

