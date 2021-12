Napoli | Spalletti sorride | «Insigne | Anguissa e Lozano sono recuperati»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021) L’allenatore delha parlato delle condizioni diin vista dell’Empoli Luciano, allenatore del, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni diin vista della partita contro l’Empoli. RECUPERI – «saranno convocati. Non mi chiedere altro, non chiedete quanto posgiocare perché in queste situazioni così equilibrate si postrovare nuove soluzioni. Per noi è importante fare bene questa partita perché poi avremo la prossima settimana tutta a disposizione, è tanto che non facciamo una settimana-tipo. Dopo tante ...