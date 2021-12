Napoli | la forza di una panchina d' oro

(Di sabato 11 dicembre 2021) C'è stato un tempo in cui adue tra le parole più gettonate dei tifosi erano "rosa" e "corta", proprio così: una dietro l'altra. Imperava il sarrismo e la presunta inadeguatezza della...

Corriere dello Sport

E così quelli che una volta venivano definiti panchinari , hanno condotto ilalla vittoria sul Leicester e alla permanenza in Europa League. Juan Jesus, Petagna, l'ex oggetto misterioso Elmas, ......aggiunge un nuovo tassello alla nuova amministrazione comunale con il bis targato Vincenzo. ... una Salerno con Voi, una Movimento 5 Stelle, una ad Antonio Cammarota, unaItalia, una ...L’ex Pd con Umberto Ranieri e l’ex ministro Dc fondano un pensatoio per Napoli. «Ma sarà al di fuori dei partiti, noi offriamo soltanto idee valide a chi le vuole» ...Spalletti ha festeggiato tuffandosi sul prato zuppo, poi ha calciato un pallone sugli spalti per regalarlo ai tifosi. Le ultime notizie sul Napoli e la qualificazione ottenuta con una vera impresa da ...