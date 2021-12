Napoli-Empoli, un recupero in extremis per Spalletti: subito convocato! (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Napoli contro l’Empoli può ritrovare un calciatore fondamentale per gli azzurri. Un recupero dell’ultimo minuto: subito convocato! Il tecnico azzurro pronto a convocare il calciatore (via Getty Images)Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Empoli, con l’infermeria che inizia a svuotarsi. Infatti Luciano Spalletti è pronto a schierare nuovamente in campo il capitano Lorenzo Insigne ed il centrocampista Zambo Anguissa. Due pedine fondamentali per gli azzurri, che stanno continuando a stupire nonostante i diversi passi falsi nelle ultime giornate di campionato. Infatti al momento i partenopei sono terzi in classifica, ma a sole due lunghezze dalla vetta. A sorpresa, inoltre, Spalletti potrebbe riavere a ... Leggi su vesuvius (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcontro l’può ritrovare un calciatore fondamentale per gli azzurri. Undell’ultimo minuto:Il tecnico azzurro pronto a convocare il calciatore (via Getty Images)Ilsi prepara alla sfida contro l’, con l’infermeria che inizia a svuotarsi. Infatti Lucianoè pronto a schierare nuovamente in campo il capitano Lorenzo Insigne ed il centrocampista Zambo Anguissa. Due pedine fondamentali per gli azzurri, che stanno continuando a stupire nonostante i diversi passi falsi nelle ultime giornate di campionato. Infatti al momento i partenopei sono terzi in classifica, ma a sole due lunghezze dalla vetta. A sorpresa, inoltre,potrebbe riavere a ...

sscnapoli : ??? #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli. ?? #ForzaNapoliSempre - CalcioNews24 : #Empoli, #Andreazzoli: «Il #Napoli è una goduria. #Spalletti? Occasione per rivedersi» - tuttonapoli : Empoli, Andreazzoli in conferenza: 'Vedere il Napoli è una goduria, ma esprimeremo il massimo' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Tuttosport – Da valutare le condizioni di Insigne e Lozano in vista di… - napolista : Napoli-Empoli, #Andreazzoli: «Un piacere ritrovare Spalletti, veder giocare il Napoli è una goduria» In conferenza… -