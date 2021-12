Napoli-Empoli | torna Mertens al centro dell’attacco Pochi dubbi per Spalletti

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli. ?? #ForzaNapoliSempre - ForzAzzurri1926 : NAPOLI-EMPOLI, CLAMOROSO UN AZZURRO PRONTO A TORNARE AL SUO POSTO, SPALLETTI LO LANCIA DAL PRIMO MINUTO >>>>… - infoitsport : TUTTOSPORT – Napoli, Anguissa in campo con l’Empoli: la strategia di Spalletti - ruotebucate : Napoli-Empoli X2 buon fine settimana a tutti - ilnapolionline : Napoli-Empoli, un settore è quasi sold-out. Oggi proseguirà la prevendita - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Empoli

... a produrli sarà una piattaforma internazionale e riguarderanno la storia deldal 1926 fino ... Da qui a parlare di disponibilità in vista dell'ce ne passa: discorso analogo per il resto ...domenica ore 18:00(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens. All. Spalletti.(4 - 3 - 1 - ...La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso del Napoli in merito alla squalifica di due giornate ... turno di stop e domenica non si accomoderà in panchina contro l’Empoli: al suo posto ci sarà ...avranno impegni casalinghi non certo irresistibili contro Empoli (il Napoli) e Cagliari (l'Inter). La Juve torna al 4-2-3-1 dopo l’esperimento in Europa e lo fa con una formazione obbligata, viste le ...