Napoli-Empoli | Spalletti | “Ho dei ragazzi intelligenti | chi viene chiamato in causa dà il massimo”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico del, Luciano, alla vigilia del match contro l’valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “La radiografia dell’anima dice che ne esce fuori una squadra con un’anima. Ognuno si domanda cosa può fare per il, questa disponibilità che si è vista ci permette di esprimere il valore totale di questa rosa. Chiinriesce a fare del suo meglio. Attraverso questa competitività esibita si riesce ad acchiappare il meglio. Sono tutte cose normali. C’è disponibilità da parte di tutti a dividersi i ruoli, a prendere in carico delle responsabilità che sarebbero di un altro durante la partita. Questa disponibilità a dividersi i ...

Dopo le fatiche di Europa League ilsi rituffa sul campionato. Domani alle 18 al Maradona c'è. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn. Telecronaca affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Stefan Schwoch. Spalletti recupera tre dei tanti infortunati che hanno ...Buone notizie per Spalletti in vista di: il tecnico avrà a disposizione il centrocampista e i due attaccantiLa fine dell'emergenza inizia a intravedersi. Dopo le ultime gare con enormi problemi di formazione, Luciano ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli.Probabili formazioni Napoli Empoli: diretta tv e orario. Esaminiamo le mosse degli allenatori alla viglia del match della 17^ giornata di Serie A.