Napoli-Empoli | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilsfida l’al Maradona per provare a riprendersi la testa della classifica in Serie A. Spalletti affronta la gara in piena emergenza infortuni, ma con il sorriso sulle labbra per la qualificazione in Europa League strappata...

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: "Non è così facile creare difficoltà a una squadra come il Napoli. Vederli giocare... Quest'arma ce l'abbiamo, i ragazzi lo han..."