Napoli, buone notizie per Spalletti: recuperati 3 big! (Di sabato 11 dicembre 2021) Il periodo di emergenza del Napoli sembra ormai giunto ai titoli di coda. Luciano Spalletti, dopo la rifinitura di questa mattina, ha svelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di aver recuperato Anguissa, Insigne e Lozano. Lorenzo Insigne Tutti e tre saranno convocati per la sfida con l’Empoli di domani alle 18, ma il tecnico toscano ha preferito non rispondere alle domande relative al loro possibile minutaggio. Ha però assicurato la loro presenza in vista del big match contro il Milan di domenica prossima. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Il periodo di emergenza delsembra ormai giunto ai titoli di coda. Luciano, dopo la rifinitura di questa mattina, ha svelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di aver recuperato Anguissa, Insigne e Lozano. Lorenzo Insigne Tutti e tre saranno convocati per la sfida con l’Empoli di domani alle 18, ma il tecnico toscano ha preferito non rispondere alle domande relative al loro possibile minutaggio. Ha però assicurato la loro presenza in vista del big match contro il Milan di domenica prossima. Simone Borghi

