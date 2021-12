Nainggolan rivela | «Guardo ancora le partite delle mie squadre italiane»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il centrocampistahato di seguire ancore lein cui ha giocato in Italia In un’intervista concessa a Nieuwsblad, l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, Radja, ha parlato anche della sua lunga esperienza in Italia: «Certo che mi manca l’Italia, ci ho giocato e vissuto per diciassette anni. Ma nostalgia di casa, no.tantemie: Inter, Cagliari, Roma. E hofrequenti contatti con i compagni di squadra. Pjanic, Dzeko, Kolarov, Brozovic, Perisic. Ho una vera amicizia con molti di quei ragazzi. Ma non mi pento affatto della mia scelta di venire all’Anversa. Sicuramente in vista del grande progetto eambizioni del ...

Calcio News 24

Anche perché sostituire Salah si rivela molto più difficile del previsto. Monchi pensa di avere in ... Alisson, Nainggolan e Strootman. I tre hanno in comune un dettaglio: sono tutti acquisti di ...Il talento giallorosso vuole regalarsi un pomeriggio da sogno In una situazione di emergenza sarà Nicolò Zaniolo a tentare di guidare la Roma alla vittoria contro l'Inter, per un successo che contro u ...