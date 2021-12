Musica in lutto | morto il cantante L’addio dopo il successo mondiale con il suo gruppo

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il mondo dellaè di nuovo in. Una notizia davvero drammatica, infatti i suoi fan sono stati costretti a dire addio ad una figura importantissima. Un artista veramente straordinario, che ha scritto pagine memorabili con la famosissima bandle. Se n’è andato per sempre a 78 anni all’interno della sua abitazione. Stando a quanto trapelato, ile chitarrista soffriva di problemi al cuore che lo hanno portato fino alla morte. A confermare la sua dipartita sono stati i suoi familiari. Nella sua carriera professionale, non si è distinto solamente in veste di artista, infatti è anche stato un importante uomo d’affari e un romanziere. Era entrato a far parte di uno dei gruppi diventati più noti quando aveva solamente 23 anni. Era definito da tutti “il tranquillo del” ed è ...

