Musica | Andrea e Metteo Bocelli canteranno per il presidente Biden e first lady

Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e Virginia Bocelli saranno tra le star che si esibiranno alla Casa Bianca il prossimo 21 dicembre nello storico speciale natalizio che ogni anno organizza la Pbs, 'In performance at the White Christmas: Spirit of the season'. L'evento vedrà la partecipazione del presidente Biden e della first lady Jill Biden, mentre la conduzione sarà affidata all'attrice Jennifer Garner, vincitrice del Golden Globe. Lo speciale, registrato dall'11 al 14 dicembre nelle diverse stanze addobbate della Casa Bianca, verrà presentato in anteprima il 21 dicembre alle 20 sulle stazioni Pbs e trasmesso in un secondo momento tramite l'American Forces Network. Un appuntamento storico per l'America e per la presidenza americana per ...

