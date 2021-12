MOVIOLA – Venezia-Juventus | Ampadu rischia il rosso | Valeri lo ‘grazia’

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ildi rimanere in dieci uomini, ma Paolograzia. Nel corso del secondo tempo del match tra i lagunari e la, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il giocatore delentra in tackle su Cuadrado lanciato sulla fascia destra, non prende il pallone e l’arbitro fischia fallo. Ma il fischietto romano non estrae il secondo giallo,era già stato ammonito, e la seconda ammonizione, con conseguente espulsione, sembra sacrosanta. Dopo trenta secondi Zanetti decide di sostituirevisto che era a forte rischio. SportFace.

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - #Valeri grazia #Ampadu, era da secondo giallo. #Zanetti lo toglie subito dal campo #VeneziaJuventus - solodax : RT @sportface2016: MOVIOLA - #Valeri grazia #Ampadu, era da secondo giallo. #Zanetti lo toglie subito dal campo #VeneziaJuventus https://t… - jup1897 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #Valeri grazia #Ampadu, era da secondo giallo. #Zanetti lo toglie subito dal campo #VeneziaJuventus https://t… - PotereaiSith : RT @sportface2016: MOVIOLA - #Valeri grazia #Ampadu, era da secondo giallo. #Zanetti lo toglie subito dal campo #VeneziaJuventus https://t… - ArturoDb72 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #Valeri grazia #Ampadu, era da secondo giallo. #Zanetti lo toglie subito dal campo #VeneziaJuventus https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Venezia

...e Juventus si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 1 - 11 ...Commenta per primo- Juventus è il terzo anticipo della 17esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi offre lalive degli episodi più discussi della gara che sarà diretta dal signor ...Il Venezia rischia di rimanere in dieci uomini, ma Paolo Valeri grazia Ampadu. Nel corso del secondo tempo del match tra i lagunari e la Juventus, valevole per la diciassettesima giornata del campiona ...La Juventus è in vantaggio. Nel match contro il Venezia, partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, arriva la rete di Alvaro Morata, molto bravo a tramutare ...