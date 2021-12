Monossido di carbonio, trovato morto in stabile abbandonato (Di sabato 11 dicembre 2021) Un senzatetto 52enne è stato trovato morto in uno stabile abbandonato a Firenze, sulla collina tra piazzale Michelangelo e Cascine del Riccio, in via delle Cinque Vie. Secondo una prima ricostruzione, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Un senzatetto 52enne è statoin unoa Firenze, sulla collina tra piazzale Michelangelo e Cascine del Riccio, in via delle Cinque Vie. Secondo una prima ricostruzione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Monossido carbonio Monossido di carbonio, trovato morto in stabile abbandonato Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotto da un fuoco che l'uomo, un tunisino senza fissa dimora, aveva acceso per ...

