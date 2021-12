Monito da Nato e Ue alla Russia | pagherà caro se attacca Ucraina

(Di sabato 11 dicembre 2021) In caso di aggressione russa contro l'la risposta dellasarà "forte" e con "serie conseguenze economiche e politiche per la" ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg ...

... facendo suonare un campanello d'allarme a Washington e al quartier generale della. E il vertice virtuale Putin - Biden non ha migliorato le cose. Ila Mosca è arrivato anche dal primo ...Il capo della diplomazia americana disse a Gorbacev che lanon si sarebbe estesa di un pollice ...segretario di Stato americano ricordano ancora oggi lo spirito di Malta e risuonano come un...Bruxelles, 11 dic. (askanews) - In caso di aggressione russa contro l'Ucraina la risposta della Nato sarà 'forte' e con 'serie conseguenze ...Botta e risposta tra Nato e Russia sull'Ucraina. Il segretario del patto atlantico Stoltenberg: "Rispettate la sovranità dell'Ucraina". Il vice ministro degl Esteri russo Ryabkov: "Non schierate missi ...