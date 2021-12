MONICA BELLUCCI: MI ALZO ALLE 5, SE VALE LA PENA. LE CRITICHE? FEROCI MA AVEVANO RAGIONE (Di sabato 11 dicembre 2021) MONICA BELLUCCI a Ballando con le Stelle: non si parla d’altro! L’attrice è Maria Callas a teatro, Anita Ekberg in un docu-film e dal 30 dicembre diventa la strega buona Dolores nel secondo capitolo de “La Befana vien di Notte”. Questa sera la BELLUCCI bALLErà un tango per stregare l’Italia al fianco di Simone Di Pasquale. Prima di scendere nella pista di Rai1, la diva si è raccontata al Corriere. La carriera di MONICA BELLUCCI “È fatta di tutto, contiene successi e film mai usciti, andati male. Tutto serve a imparare. Chiuso il set per me un film, anche se hai dato l’anima, è finito. Ha una vita che non dipende più da te. È l’opposto del teatro, il teatro sei tu. Qualcosa di artigianale, sincero: sei a nudo”. “All’inizio ero solo una che veniva dalla moda al cinema. Avevo un’immagine ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 11 dicembre 2021)a Ballando con le Stelle: non si parla d’altro! L’attrice è Maria Callas a teatro, Anita Ekberg in un docu-film e dal 30 dicembre diventa la strega buona Dolores nel secondo capitolo de “La Befana vien di Notte”. Questa sera larà un tango per stregare l’Italia al fianco di Simone Di Pasquale. Prima di scendere nella pista di Rai1, la diva si è raccontata al Corriere. La carriera di“È fatta di tutto, contiene successi e film mai usciti, andati male. Tutto serve a imparare. Chiuso il set per me un film, anche se hai dato l’anima, è finito. Ha una vita che non dipende più da te. È l’opposto del teatro, il teatro sei tu. Qualcosa di artigianale, sincero: sei a nudo”. “All’inizio ero solo una che veniva dalla moda al cinema. Avevo un’immagine ...

vitaindiretta : Monica Bellucci ballerina per una notte a @Ballando_Rai. L’annuncio di @milly_carlucci a #LaVitaInDiretta - PenicillinMag : RT @fallo_felice: Monica Bellucci by Gian Paolo Barbieri GQ italia - deisikumari : RT @starsbras: ?? Monica Bellucci ?? - bubinoblog : MONICA BELLUCCI: MI ALZO ALLE 5, SE VALE LA PENA. LE CRITICHE? FEROCI MA AVEVANO RAGIONE - michelelavieri1 : RT @vitaindiretta: Monica Bellucci ballerina per una notte a @Ballando_Rai. L’annuncio di @milly_carlucci a #LaVitaInDiretta -