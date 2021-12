Monica Bellucci a Ballando con le stelle | Father and son o Il Grinch? La tv dell’11 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, sabato 11su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “con le”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata, come sempre, da Paolo Belli. Annunciata per stasera come ballerina per una notte l’attrice. Su Canale5 alle 21.30 spazio a “Uà – Uomo di varie età”, con Claudio Baglioni. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Le colpe dei padri” e “La via dell’odio”. Nel primo, la S.W.A.T. è alla ricerca di un truffatore che sta per lasciare il Paese, ma le cose si complicano quando un agente dell’F.B. I. viene ferito. Chris, intanto, si spinge sempre di più sull’orlo del baratro… Nel secondo, mentre una seconda cellula degli Imperial Dukes si prepara ad ...