Misterbianco Uccisa Giovanna Cantarero | Genny era appena uscita dal panificio dove lavorava

(Di sabato 11 dicembre 2021) Al momento nessuna ipotesi è esclusa per l’efferato delitto avvenuto a(Catania). La vittima è. La ragazza di 27 anni è statanel rione Lineri, subito dopo esseredal-pasticceria in via Alberto Nobel,, detta Jenny, è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada. I militari stanno cercando di ricostruire le frequentazioni diper fare luce sul movente e sull’autore del delitto. La vittima lascia una figlia di meno di due anni.eradal lavoro quando sono stati esplosi contro dei ...

AGI - Una giovane donna di 27 anni è statacon un colpo d'arma da fuoco a, in provincia di Catania. È successo stasera, intorno alle 21.30. Stava uscendo dal panificio in cui lavora, in via Allende, quando è stata raggiunta ...E stata una notte di interrogatori, tra Catania e, quella trascorsa dai carabinieri che indagano sull'omicidio di Giovanna Cantarero, detta Jenny, la 27ennenella tarda serata di ieri in una strada della periferia sulla linea di ...Il dramma, l’ennesimo femminicidio, si è consumato ieri sera Misterbianco, in provincia di Catania. La donna intorno alle 21:30 stava uscendo da lavoro quando all’improvviso qualcuno le ha ...CATANIA (ITALPRESS) – Indagini serrate dei carabinieri del Comando provinciale di Catania dopo l’omicidio, ieri sera, di una giovane mamma Giovanna Cantarero, da tutti conosciuta come “Jenny”. Al mome ...