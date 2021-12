Miriana Trevisan e i movimenti galeotti sotto le lenzuola: momento bollente nella notte [VIDEO] (Di sabato 11 dicembre 2021) Miriana Trevisan e Biagio D’anelli diventano molto intimi durante la notte, i fan impazziscono: ecco cos’è successo nel dettaglio. Miriana e Biagio sotto le coperte (screenshot mediaset play)Miriana e Biagio sono una delle “coppie” più discusse e amate del GF Vip. Nelle ultime settimane, i due si sono avvicinati tanto, catturando l’attenzione dei fan più sfegatati del programma. Proprio nelle ultime ore, Miriana si sarebbe dichiarata a Biagio sostenendo di “essere innamorata di lui”.Biagio, dal canto suo, continua a sostenere di essere felicemente fidanzato e di essere innamorato di una donna che lo attende fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, è ... Leggi su specialmag (Di sabato 11 dicembre 2021)e Biagio D’anelli diventano molto intimi durante la, i fan impazziscono: ecco cos’è successo nel dettaglio.e Biagiole coperte (screenshot mediaset play)e Biagio sono una delle “coppie” più discusse e amate del GF Vip. Nelle ultime settimane, i due si sono avvicinati tanto, catturando l’attenzione dei fan più sfegatati del programma. Proprio nelle ultime ore,si sarebbe dichiarata a Biagio sostenendo di “essere innamorata di lui”.Biagio, dal canto suo, continua a sostenere di essere felicemente fidanzato e di essere innamorato di una donna che lo attende fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Biagio D’Anelli e, è ...

