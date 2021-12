Milano, il virologo Pregliasco si presenta nella piazza dei no vax: “Vaccino ha dimostrato utilità oggettiva. Se ho convinto qualcuno? Non credo” (Di sabato 11 dicembre 2021) nella stessa piazza dei no vax e dei no green pass “per capire e ascoltare”. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi e virologo del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, all’Arco della Pace a Milano, dove si è tenuto un presidio contro i vaccini e le restrizioni anti-Covid. “Se mi sento bene in questa piazza? Non ci sono difficoltà, credo che ci sia buon senso e condivisione. Spero di non dover avere paura”. Ha detto il virologo rispondendo alle domande dei cronisti che lo hanno riconosciuto, poi ha continuato: “La vaccinazione è un elemento che ha dimostrato efficacia notevole, spero ci sia buonsenso da parte di tutti perché ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021)stessadei no vax e dei no green pass “per capire e ascoltare”. Fabrizio, direttore sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi edel dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di, all’Arco della Pace a, dove si è tenuto un presidio contro i vaccini e le restrizioni anti-Covid. “Se mi sento bene in questa? Non ci sono difficoltà,che ci sia buon senso e condivisione. Spero di non dover avere paura”. Ha detto ilrispondendo alle domande dei cronisti che lo hanno riconosciuto, poi ha continuato: “La vaccinazione è un elemento che haefficacia notevole, spero ci sia buonsenso da parte di tutti perché ci ...

