Milan, Tonali: «Siamo delusi. Non abbiamo giocato da Milan» (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole a Sky Sport di Sandro Tonali del Milan al termine della sfida contro l’Udinese alla Dacia Arena Tonali ha parlato a Sky al termine della partita Udinese Milan. Le parole del centrocampista rossonero: UDINESE – «Siamo delusi perchè abbiamo buttato via il primo tempo. Potevamo non perdere tanti palloni. Ci dispiace Siamo delusi. Nella ripresa abbiamo reagito, Siamo il Milan e dovremmo partire subito così» INFORTUNI – «Infortuni ci sono ma non posSiamo prenderli come alibi. Li hanno tutti.» GIOCO – «Una soluzione nelle partite bisogna sempre averla. abbiamo giocato tanti palloni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole a Sky Sport di Sandrodelal termine della sfida contro l’Udinese alla Dacia Arenaha parlato a Sky al termine della partita Udinese. Le parole del centrocampista rossonero: UDINESE – «perchèbuttato via il primo tempo. Potevamo non perdere tanti palloni. Ci dispiace. Nella ripresareagito,ile dovremmo partire subito così» INFORTUNI – «Infortuni ci sono ma non posprenderli come alibi. Li hanno tutti.» GIOCO – «Una soluzione nelle partite bisogna sempre averla.tanti palloni ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, Tonali: 'Il pareggio fa male, siamo delusi. Gli infortuni non sono un alibi, tante squadre ci hanno capito..… - notizie_milan : Tonali: “Reazione tardiva. Scudetto? Ci crediamo” - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Tonali: 'Il pari non cambia le nostre ambizioni, l'obiettivo resta lo scudetto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Tonali: 'Il pari non cambia le nostre ambizioni, l'obiettivo resta lo scudetto' - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Milan, #Tonali: 'Il pareggio fa male, siamo delusi. Gli infortuni non sono un alibi, tante squadre ci hanno capito...' https… -