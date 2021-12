Milan, Pioli: “Bakayoko troppo alto, doveva legare. Giroud vicino al rientro” (Di domenica 12 dicembre 2021) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, 17° turno della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Stefano, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-, 17° turno della Serie A 2021-2022

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione… - capuanogio : #Milan confusionario e salvato da #Ibrahimovic (peraltro insufficiente nei primi 92' di gioco). Momento no per… - rtl1025 : ?? Lunedì nel gran galà del calcio verranno consegnati gli 'Italian Sport Awards', i riconoscimenti per i protagoni… - andreastoolbox : Udinese-Milan, Pioli: 'Poca lucidità e troppi errori difensivi' | Sky Sport - Roccio92 : Il #Milan ad oggi ha un giocatore che non deve mai uscire dal campo e puntualmente #Pioli lo sostituisce oppure lo… -