Milan | Maldini | “Eliminazione dalla Champions una delusione Mercato? Stiamo valutando”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 dicembre 2021) L’“è stata una, anche per il tipo di partita che abbiamo fatto. Ci manca uno step, forse due: il Liverpool è anche mentalità e questa si costruisce nel tempo. Sappiamo di non essere lì ma anche di essere sulla strada giusta”. Paolo, direttore dell’area tecnica del, torna sul flop in Europa dei rossoneri. “Il girone era difficile ma se avessimo pareggiato l’andata con l’Atletico ci saremmo qualificati – continua a Sky Sport – Ma è anche vero che abbiamo vinto una sola partita e questo è un dato significativo“. La differenza di fatturato pesa perchè “è quasi matematico che se hai ricavi alti puoi avere una rosa più competitiva. Per arrivare lì devi essere un pochino creativo, noi abbiamo percorso l’unica strada sostenibile e secondo me ...