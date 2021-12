Milan, individuato il sostituto di Kjær: piace anche al Napoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’infortunio di Simon Kjær, pilastro difensivo del Milan, la società rossonera è al lavoro per trovargli un degno sostituto in vista della sessione di calciomercato invernale. La stagione del difensore danese, infatti, è finita in anticipo per un danno al legamento crociato. FOTO: Imago – Bremer Torino Milan-Bremer, la situazione Tra i nomi che circolano di più in queste settimane per rafforzare il pacchetto arretrato c’è quello di Bremer. Il suo cartellino secondo Cairo vale 25 milioni di euro, una cifra che il Milan considera al momento eccessiva. Il club granata, inoltre, ribadisce che il calciatore attualmente non è in vendita, rimandando la possibilità di cederlo alla prossima sessione estiva di calciomercato. Ipotesi rafforzata dal fatto che Bremer continua a dire no al rinnovo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’infortunio di Simon, pilastro difensivo del, la società rossonera è al lavoro per trovargli un degnoin vista della sessione di calciomercato invernale. La stagione del difensore danese, infatti, è finita in anticipo per un danno al legamento crociato. FOTO: Imago – Bremer Torino-Bremer, la situazione Tra i nomi che circolano di più in queste settimane per rafforzare il pacchetto arretrato c’è quello di Bremer. Il suo cartellino secondo Cairo vale 25 milioni di euro, una cifra che ilconsidera al momento eccessiva. Il club granata, inoltre, ribadisce che il calciatore attualmente non è in vendita, rimandando la possibilità di cederlo alla prossima sessione estiva di calciomercato. Ipotesi rafforzata dal fatto che Bremer continua a dire no al rinnovo ...

