Milan | il primato traballa | Ibrahimovic salva i rossoneri allo scadere | Cioffi sfiora l' impresa all' esordio

(Di domenica 12 dicembre 2021) UDINE (ITALPRESS) – L'Udinese alla sua prima gara concapo allenatorel'di fermare la capolista, che solo nel recupero dopo il 90? acciuffa il pari alla Dacia Arena replicando conall'iniziale vantaggio di Beto. I bianconeri muovono la classifica portando a casa l'ottavo pareggio stagionale, il Diavolo interrompe invece la striscia aperta di due vittorie. Molto palleggio per la squadra di Pioli in avvio di match, ma l'Udinese non sta a guardare e prova a sfondare la linea con Deulofeu, il più attivo dei suoi a cercare la porta. Il gol del vantaggio bianconero, giunto poco dopo il quarto d'ora, deriva da un errore a centrocampo di Bennacer: Arslan ne approfitta recuperando palla e servendo Beto che si distende in contropiede e ribatte in rete dopo una prima ...

Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - carlo5010 : @Wazza_CN Milan 1-1 al 92' ad Udine e consolida il primato, + 2 su Inter e + 3 sul Napoli, ma punta sempre a vincer… - repubblica : Serie A, Udinese-Milan 1-1. A segno Beto al 17', i rossoneri pareggiano al 92' con Ibra ma il loro primato e' a ris… - gafrake : @JAVREGUISS Il primato dura una settimana?? Domani sera il Milan è secondo - planetwin365ita : ??Trambusto nella parte alta della classifica: si preparano a scendere in campo una #Juventus pronta a sfidare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan primato

...quando Ibrahimovic ha salvato in semirovesciata un punto che però non mette al riparo ilin ...fanno sentire ad inizio gara con l'Udinese che pressa alto e costringe spesso i giocatori del...Solo un punto per ila Udine, peraltro acciuffato a tempo scaduto e grazie a una prodezza di Ibrahimovic. Troppo poco per coltivare ambizioni da scudetto, o per sperare di difendere ilsolitario in vetta ...Non potevamo restare in svantaggio per così tanto tempo Il centrocampista: 'Abbiamo reagito tardi'. Milan giù di giri, salvato da una prodezza di Ibra al 92'. E poi: 'Stiamo subendo dei gol quasi tutt ...Battendo i sardi, i nerazzurri per la prima volta in questa stagione si troverebbero in testa al campionato. Ma occhio al Napoli, pronto ad approfittare di un passo falso anche dell’altra milanese per ...