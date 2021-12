Migranti | Rojc Pd | ‘bimba annegata al confine europeo ci faccia riflettere’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Ciriflettere la morte di questa bimba su un vicino e familiare, scuota almeno per un giorno gli animi di chi guarda a queste persone come a un’onda di pericolosi ‘invasori'”. Lo afferma la senatrice Tatjana(Pd), commentando la morte di una bambina turca di 10 anni travolta dalla corrente del fiume Dragogna, in Istria, altra Slovenia e Croazia, che stava cercando di attraversare insieme con la madre e i tre fratelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.