Michele Misseri libero nel 2023: ha richieste di lavoro per quando uscirà (Di sabato 11 dicembre 2021) . A dirlo è il suo avvocato a Quarto Grado A gennaio 2023 Michele Misseri, uno dei colpevoli dell'omicidio di Avetrana, dove morì la giovane Sarah Scazzi, sarà un uomo libero. Nel corso di Quarto Grado, andata in onda ieri 1o dicembre, ha parlato l'avvocato difensore di Misseri: "L'intenzione di Michele è quella di tornare alle sue campagne. Tra l'altro sta ricevendo anche numerose offerte di lavoro da parte di aziende agricole della sua zona. Si fidano di lui". Inoltre, Luca La Tanza, avvocato di Misseri, ha aggiunto che per il suo assistito "si sarebbe dovuto procedere con l'imputazione di omicidio nei confronti di tutte e tre le persone e non archiviare la sua posizione. Probabilmente avremmo potuto valutare il tutto in maniera diversa".

