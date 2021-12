"Mi manca". Cazzaniga sconvolge la Toffanin: la donna che lo ha truffato? "Da quanto non le scrivo" (Di sabato 11 dicembre 2021) “È più di un mese che non scrivo a Maya e ogni tanto mi manca”. Nonostante le sia costata circa 700mila euro, Roberto Cazzaniga continua a pensare alla persona che lo ha truffato per anni. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, il pallavolista ha ripercorso la storia che è venuta fuori dopo un servizio delle Iene, che hanno scoperto che una donna ha vinto di essere la top-modem Alessandra Ambrosio, riuscendo a scucire centinaia di migliaia di euro a Cazzaniga. Una vera e propria truffa sentimentale: “Per 15 anni mi sono sentito con lei - ha raccontato alla Toffanin - e poi all'improvviso mi sono svegliato e non esisteva più: fa più male di un pugno in faccia. In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) “È più di un mese che nona Maya e ogni tanto mi”. Nonostante le sia costata circa 700mila euro, Robertocontinua a pensare alla persona che lo haper anni. Ospite di Silvianel salotto di Verissimo, il pallavolista ha ripercorso la storia che è venuta fuori dopo un servizio delle Iene, che hanno scoperto che unaha vinto di essere la top-modem Alessandra Ambrosio, riuscendo a scucire centinaia di migliaia di euro a. Una vera e propria truffa sentimentale: “Per 15 anni mi sono sentito con lei - ha raccontato alla- e poi all'improvviso mi sono svegliato e non esisteva più: fa più male di un pugno in faccia. In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei ...

